UPL denuncia el «maltrato ferroviario» de Renfe en Sahagún

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha vuelto a alzar la voz para denunciar lo que considera un nuevo episodio de «maltrato ferroviario» por parte de RENFE hacia la línea León-Palencia, que da servicio a la villa de Sahagún y a su comarca. La formación leonesista critica especialmente la reciente cancelación de servicios de tren sin previo aviso durante la primera semana del año.

Según señala UPL, en esos días RENFE canceló en dos ocasiones el tren León-Palencia y el Palencia-León, obligando a los viajeros a recurrir a soluciones alternativas como microbuses o a desplazarse en el siguiente tren con destino Madrid, que sale una hora después y que no realiza parada en los mismos apeaderos que el servicio regional. Esta situación, denuncian, dejó sin cobertura ferroviaria a varias localidades de la comarca.

Los leonesistas recuerdan que el tren Regional es el único servicio diario que atiende a la mayoría de los pueblos atravesados por la línea en la comarca de Sahagún, por lo que su supresión puntual supone un grave perjuicio para los usuarios, que en muchos casos no tuvieron ninguna alternativa real de transporte.

A ello se suma, según UPL, la reiterada circulación de tren-bus sin interventor, especialmente en estaciones sin venta de billetes, lo que provoca que numerosos viajeros no sean contabilizados. Esta circunstancia, advierten, genera estadísticas «falsas y viciadas» sobre el uso del servicio, que posteriormente podrían emplearse como argumento para justificar nuevos recortes en el medio rural.

La formación leonesista también denuncia los «nefastos y poco operativos» horarios del ferrocarril León-Palencia-Valladolid, con apenas cuatro frecuencias por sentido al día, muchas de ellas inservibles para las necesidades reales de la población.