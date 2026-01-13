Una joven de 19 años resulta herida tras volcar el turismo que conducía en Villadangos del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico movilizó en la tarde de este lunes a los servicios de emergencia tras producirse una salida de vía en el término municipal de Villadangos del Páramo. El suceso tuvo lugar en torno a las 20.15 horas en el primer kilómetro de la carretera LE-443, punto donde un turismo perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

Tras recibir el aviso del incidente, el centro de emergencias coordinó el envío de una ambulancia de Sacyl para prestar asistencia sanitaria a la única afectada, una joven de 19 años que resultó herida como consecuencia del impacto. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León para asegurar la zona y regular la circulación mientras se realizaban las labores de atención y retirada del vehículo.