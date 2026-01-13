El sector porcino registra pérdidas de 153 M€ por la peste porcina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sector productor porcino registra unas pérdidas que rondan los 153 millones de euros, según el balance realizado por Unión de Uniones del impacto que ha tenido la peste porcina africana (PPA) tras los brotes que se dieron en diciembre. En concreto, la organización agraria ha realizado un análisis sobre cómo ha reaccionado el mercado con la aparición de esta enfermedad y que revela que la facturación del sector porcino cae en torno al 17 por ciento.

Unión de Uniones ha destacado la «buena predisposición» del sector ganadero en materias de bioseguridad que ha conseguido que, a pesar de los 60 casos positivos notificados en jabalíes en el entorno natural, no se ha hallado casos positivos en ninguna de las 57 granjas de porcino ubicadas en el radio de 20 kilómetros de la zona infectada.

Exportación a China

No obstante, las restricciones de movimiento de 61.500 cerdos ha provocado una disminución de la exportación a China, el principal destino de comercio exterior, que tiene una cuota de mercado de casi el 20 por ciento. Por otra parte, Unión de Uniones señala cómo la cotización en cerdo vivo en Mercolleida, principal mercado de referencia del sector y afectado por la proximidad de los focos, bajó hasta situarse en 1 euro/kilo. En este sentido, se señala que el precio medio en 2025 experimentaba una bajada del 7,6 por ciento respecto a la media del año anterior mientras los costes de producción subían casi un 2,0 por ciento, provocando un margen 40 por ciento menor a los ganaderos que en 2024.

La organización agraria ha pedido que se siga investigando el origen del virus para que se repartan responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.