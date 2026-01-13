UPL reclama transparencia sobre el Plan Económico de Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La UPL en Sahagún ha solicitado formalmente al equipo de gobierno del Ayuntamiento acceso inmediato al Plan Económico-Financiero (PEF) que debe elaborarse tras la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2024, en el pleno del 10 de diciembre de 2025 y que ya debería haberse presentado a pleno.

Desde UPL recuerdan que en dicha cuenta se reconoce la necesidad de aprobar un PEF, lo que implica, según denuncian, que el Ayuntamiento «ha incumplido las reglas fiscales, en materia de estabilidad presupuestaria, regla de gasto o ambas».

UPL denuncia que no se ha facilitado información alguna a la oposición sobre si el este plan ya ha sido elaborado, si se encuentra en tramitación o qué medidas se pretenden adoptar. «Estamos ante un documento clave que condicionará las cuentas municipales y los impuestos que repercutirán a los vecinos los próximos años y no puede gestionarse de espaldas a los concejales ni a la ciudadanía», señala Adrián Paniagua, portavoz de UPL Sahagún.

Asimismo, UPL advierte de que la falta del PEF puede acarrear graves consecuencias para Sahagún, como la retención de los tributos del Estado, una medida que afectaría directamente a la liquidez municipal y podría poner en riesgo la prestación de servicios públicos básicos.