El PP denuncia el «pésimo estado» de la carretera de acceso a Aviados

El PP ha denunciado que la Diputación no ha iniciado todavía las obras de mejora de la LE-3615, carretera de acceso a la localidad de Aviados, municipio de Valdepiélago, una infraestructura que se encuentra en pésimas condiciones de conservación y que pone en riesgo a los usuarios, por lo que exige la adecuación «inmediata» ya que la institución provincial no ha iniciado las obras adjudicadas en julio de 2025».

La actuación consiste en el ensanche y refuerzo del firme, de forma que pase a disponer de un ancho de calzada de 5,50 metros transitables, una actuación que se completa con la adecuación del drenaje longitudinal y transversal, así como una adecuación de las señales y los sistemas de contención por un importe superior a los 200.000 euros.

Los populares inciden en que la carretera «se encuentra en lamentables condiciones, con el pavimento muy desgastado, con muchos baches que ponen en peligro la seguridad de los conductores», algo que exige «que se ejecute cuanto antes para evitar riesgos».

El proyecto de la adecuación de los 0,65 kilómetros que van desde el cruce de la CL-626, en las inmediaciones de Campohermoso, hasta Aviados fue aprobado en septiembre de 2022. Dos años después, la Diputación licitó las obras junto a otras tres carreteras que fueron adjudicadas en julio del pasado año.

Paralelamente, la institución ha contratado la dirección de obra dentro de un lote de otras cuatro carreteras cuya adjudicación todavía no se ha producido.

La adecuación de la carretera de acceso a Aviados es una de las cuatro infraestructuras viarias que licitó la institución provincial durante el año 2024 y que sigue la pauta de «dilatación de plazos burocráticos» que hace que una carretera sea licitada en 2024, se adjudique en 2025 y no se inicie hasta 2026 con un plazo de ejecución previsto de seis meses que podría provocar, en función de la fecha de comienzo, que no se finalice durante el presente año.

Ésta no es la única carretera de titularidad de la Diputación en esta situación, tal y como denuncian desde el Ayuntamiento de Valdepiélago, quien hace especial hincapié en el tramo hacia Ranedo de Curueño.