El programa Brores de la Diputación acercará la educación forestal a los escolares

Arranca el día 20 en La Baña y llegará a once centros educativos, con 270 alumnos

El monte del Riocamba es un referente en la gestión forestal sostenoble en España. MARCIANO PÉREZ

El monte del Riocamba es un referente en la gestión forestal sostenoble en España. MARCIANO PÉREZ

Redacción
León

La Diputación de León ha puesto en marcha el Programa Brotes León, una propuesta educativa que tiene como objetivo formar, sensibilizar e integrar los montes y su gestión como recurso pedagógico y acercar el mundo forestal a la comunidad educativa.

La iniciativa está dotada con un presupuesto superior a los 14.000 euros y dará comienzo el próximo día 20 de enero en el CRA Cabrera de La Baña, extendiéndose posteriormente a otros centros educativos de la provincia.

En total, trece grupos de escolares pertenecientes a once centros participarán en el programa, que llegará a 270 escolares de entre 6 y 12 años, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La actividad está impulsada desde el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que dirige el diputado Francisco Javier Álvarez, en coordinación con el área de Transición Ecológica a cargo del diputado Javier Salgado y se basa en la pedagogía forestal, que traslada el aprendizaje fuera del aula y combina conocimientos técnicos, experiencias emocionales y participación activa del alumnado.

A través de esta metodología, guiada por profesionales del ámbito, se trabaja desde tres pilares «fundamentales»: el conocimiento, la experiencia y la práctica directa. Los contenidos se desarrollarán mediante una serie de talleres temáticos, entre los que se incluyen sesiones sobre gestión sostenible del bosque; fauna y flora autóctonas; agua y suelo; riesgos como incendios o plagas, así como excursiones y actividades centradas en la adaptación al medio y la salud del bosque. La Diputación de León quiere apostar por la educación como herramienta «clave» para combatir el abandono de los montes y fomentar vocaciones vinculadas al sector forestal, especialmente entre la población joven rural, y reforzar su compromiso con una educación ambiental.

