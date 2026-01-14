La Bañeza estrena un ascensor en el barrio de Santa Marina para mejorar su accesibilidad

Ascensor en el barrio de Santa Marina en La Bañeza.JCYL

La Consejería de la Presidencia financió la instalación de un ascensor en el barrio de Santa Marina en La Bañeza (León) gracias a una subvención de 106.000 euros, que se ha completado con fondos propios municipales hasta una inversión total de 162.475 euros.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, visitaron los trabajos que han consistido, además de la instalación de dicho elevador y el acondicionamiento de la zona, en la adaptación del resto de accesos al parque del jardinillo (donde la antigua estación de tren). Del mismo modo, se realizaron labores de acondicionamiento de la instalación eléctrica y se ha dotado de cámaras de seguridad a la zona.

“Agradezco la implicación de la administración autonómica ya que este ascensor es una solución necesaria para la accesibilidad de los vecinos en este barrio del municipio, facilitando la vida a los vecinos de mayor edad”, señaló el alcalde. Por su parte, el delegado felicitó a Carrera por su empeño en conseguir esta infraestructura tan necesaria para vertebrar la ciudad que mejorará el día a día de los habitantes de este barrio bañezano.