La bañezana Patricia Sánchez Lobato diseña el cartel del Carnaval 2026

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha sido el escenario este miércoles de la presentación oficial del cartel anunciador del Carnaval 2026, una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas por la ciudadanía. El cartel es obra de la artista local Patricia Sánchez Lobato y en el acto estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejal de Fiestas, Carmen Macho.

Durante la presentación, el alcalde destacó que este acto supone el arranque simbólico del Carnaval, ya que marca el inicio de las diferentes comunicaciones y actividades previas a las carnestolendas. Javier Carrera señaló que el Carnaval de La Bañeza es uno de los eventos más representativos de la ciudad, profundamente ligado a su identidad y a su historia, con raíces medievales, carácter tradicional y, al mismo tiempo, una capacidad constante de renovación e innovación.

El regidor puso en valor el cartel como un elemento fundamental para transmitir el espíritu del Carnaval, aludiendo a que logra reflejar un conjunto de emociones y vivencias que hacen de esta fiesta un verdadero canto a la vida, a la esperanza y a la convivencia. Asimismo, remarcó la apuesta continuada del Ayuntamiento por apoyar a los artistas de la ciudad, reforzando el valor del arte pictórico dentro de la cartelería del Carnaval, que con el paso de los años ha contribuido a consolidar una imagen propia y reconocible de La Bañeza.

Por su parte, la concejal de Fiestas, Carmen Macho, subrayó el sentimiento carnavalero que define a La Bañeza y que, según afirmó, solo se comprende cuando se vive desde la infancia. En este sentido, indicó que el cartel evoca recuerdos de los primeros disfraces y de un Carnaval compartido entre generaciones, en el que participan desde los más pequeños hasta los mayores, y en el que todos tienen cabida sin excepción. También recordó que el Carnaval 2026 se celebrará del 13 al 21 de febrero, incluyendo el tradicional sábado de Piraña, una cita imprescindible para los más carnavaleros.

La autora del cartel explicó que la obra nace de la nostalgia y de su vivencia personal del Carnaval, recuperando escenas y elementos tradicionales como los disfraces confeccionados en casa, las charangas o los recuerdos familiares. El payaso, protagonista de la imagen, simboliza la alegría y la emoción que siempre le ha transmitido esta fiesta.