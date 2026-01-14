El museo minero de Sabero proyecta «Camino Negro»

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Camino negro, dirigida por Luisje Moyano, se proyectará el próximo viernes 16, a las 18.00 horas, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que continúa así con su ciclo de cine minero. La película, rodada en las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana, rinde homenaje a la memoria, la identidad y la historia de estos territorios profundamente marcados por la actividad minera.

La cinta relata el reencuentro, tras muchos años sin contacto, de Bárbara, Ofelia, Camino y Don Javier, antiguo párroco de Matarrosa del Sil, quienes rememoran los últimos años de la dictadura y la vida en los pueblos mineros del Bierzo. A través de sus recuerdos, el film aborda episodios como las huelgas mineras, el encierro de ocho mineros durante 53 días en la mina de Santa Cruz o el enfrentamiento con la Guardia Civil, así como el despertar de una juventud marcada por el teatro., los libros y el amor.