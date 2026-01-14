Los bomberos del Sepeis denuncian que la «mala gestión» del servicio pone en riesgo la seguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han hecho pública una nota en la que advierten de que la actual gestión del servicio ha alcanzado «un punto crítico que no puede seguir ocultándose», al considerar que pone en riesgo tanto la seguridad de los bomberos como la de los ciudadanos.

Según denuncian, desde hace meses vienen alertando de «una falta estructural de personal operativo, una planificación deficiente y una gestión que ha normalizado situaciones de mínimos insuficientes en los parques», contrarias a las propias memorias técnicas del servicio y a los estándares básicos de seguridad. La situación resulta especialmente grave, aseguran, porque «en la práctica, existen más efectivos en labores administrativas y de oficina del Sepeis que bomberos disponibles en turnos de intervención».

La plantilla explica que estas carencias se han venido cubriendo gracias a «una disponibilidad constante», acumulando horas extraordinarias y renunciando a derechos básicos de descanso y conciliación. Sin embargo, el creciente malestar y la falta de soluciones reales han llevado a los trabajadores a no querer seguir «prolongando una mala gestión a base de horas extras, que únicamente sirven para maquillar el problema sin resolverlo».

A este descontento se suma el contenido de las últimas propuestas de Recursos Humanos y la dirección del servicio, que plantean normas internas que «no equiparan las condiciones laborales del personal operativo con las del resto de funcionarios de la Diputación». Los bomberos consideran que esta falta de equiparación refuerza «la percepción de un trato desigual y desequilibrado».

Asimismo, critican que en el último borrador de condiciones laborales «se reconoce expresamente la retribución de la disponibilidad para los puestos de jefatura, pero no para los bomberos ni para los cabos», lo que, a su juicio, transmite la idea de que «a determinados puestos se les paga por estar disponibles, mientras que a bomberos y cabos se les exige esa misma disponibilidad permanente sin compensación económica».

La nota detalla además situaciones concretas registradas en distintos parques de la provincia. En el de Celada de la Vega, el servicio se encuentra operativo «con solo dos bomberos, uno menos de lo que establece la memoria del servicio», sin mando operativo de guardia y con una dotación formada por un interino y un bombero de la última promoción. En Valencia de Don Juan, denuncian que el turno está cubierto únicamente por «un cabo y un bombero», también de reciente incorporación y con escasa experiencia operativa.

Para la plantilla, estos hechos «no son aislados ni excepcionales», sino el reflejo de «un problema estructural de gestión y planificación» que se repite cada vez más. Subrayan que no se trata de «un conflicto laboral ni de una reivindicación corporativa», sino de «un problema de seguridad pública», ya que operar por debajo de los mínimos recomendados reduce de forma crítica la capacidad de respuesta ante incendios, rescates o accidentes graves.

Por todo ello, los bomberos realizan «un llamamiento urgente a la responsabilidad política» y reclaman que se reconozca «la gravedad real e inmediata de la situación», se deje de sostener el servicio a base de horas extraordinarias y se acometa «una revisión seria de la dotación de personal», priorizando la presencia operativa en los parques. «La seguridad de los bomberos y de los ciudadanos no puede depender del sacrificio continuo de la plantilla ni de decisiones improvisadas», concluyen.