La feria de febrero regresa con lo último del campo a Valencia de Don Juan

El complejo La Isla de Valencia de Don Juan será el escenario de la Feria de Febrero, que este año celebra su edición 105 y que se celebrará los días 19,20 y 21 de febrero.

Para realizar la inscripción, será necesario rellenar la ficha correspondiente y presentarla, con las condiciones de participación en el evento, mediante registro o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. El horario para ello será el de atención al público, de 9 a 14 horas de lunes a viernes no festivos.

El plazo de inscripción comenzó el 12 de enero y finalizará el próximo 23 de enero.

Cita importante

Se trata de una cita de gran relevancia para Coyanza en la que el campo leonés aprovecha para sacar músculo y en la que se muestran las últimas y más modernas novedades del sector agroganadero, de la mano de empresas que empujan hacia lo más alto a esta importante cita comercial.

En la feria, que se ha convertido en un evento ineludible para estar al tanto de las últimas tendencias del campo, se implican de forma activa, además de los expositores, las distintas administraciones. También destaca su carácter multisectorial, lo que sin duda supone un atractivo a mayores, con productores agroalimentarios de muchos puntos de España.