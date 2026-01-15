El Carnaval coyantino llenará las calles de color y diversión el próximo 15 de febrero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El desfile de carnaval de Valencia de Don Juan tendrá lugar el próximo 15 de febrero a las 17:30 horas, tal y como ha señalado el ayuntamiento. Se trata de una de las citas más importantes del calendario festivo de Coyanza, marcada por la diversión y el color típico del acto.

Las solicitudes de participación para optar a la ayuda se formularán en el modelo que se facilitará en las oficinas municipales y también en la página web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

La inscripción para participar en el concurso desfile de Carnaval podrá realizarse desde el 12 de enero hasta el próximo 6 de febrero de 2026 bien de manera telemática a través del registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es) o bien de forma presencial, en soporte papel, en el Registro General del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan o en cualquiera de los lugares y forma establecidos en el art 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañadas de la documentación necesaria.

«El objetivo del concurso desfile de Carnaval es incentivar la participación, premiando la vistosidad, originalidad y espíritu carnavalero», explica el consistorio.

En cuanto a la dotación presupuestaria, el crédito asignado a la convocatoria es de 2.875 euros y se financiará con cargo a los presupuestos municipales de Valencia de Don Juan.