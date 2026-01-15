San Isidro y Leitariegos encaran el fin de semana con más de 17 kilómetros esquiables

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales y de montaña dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, prevén poner a disposición de los usuarios un total de 17 kilómetros esquiables de cara al fin de semana, con 21 pistas abiertas y una red de remontes operativa que permitirá el acceso a varios sectores. Todo ello siempre y cuando la meteorología lo permita.

En la estación de San Isidro —que esta semana tuvo que cerrar el martes 13 por fuertes rachas de viento— se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 15 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 14 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules y seis rojas. La estación cuenta, además, con nueve remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 50 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos —que este jueves pudo abrir a media mañana pese a registrarse fuertes vientos, algo que imposibilitó su apertura el lunes día 12— espera poner a disposición de sus usuarios durante el fin de semana algo más de 3 kilómetros esquiables con seis pistas abiertas y cinco remontes en servicio. En lo que respecta a la calidad de la nieve, se prevé que sea de tipo dura con espesores de entre 20 y 70 centímetros.

En San Isidro se pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, mientras que en Valle Laciana-Leitariegos el estreno se llevó a cabo el día de Nochebuena, el 24 de diciembre. Desde entonces, ambas instalaciones han posibilitado la práctica del esquí durante varias jornadas que han permitido acoger ya a un buen número de usuarios y cerrar el período navideño con cifras muy positivas.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com