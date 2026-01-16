Arranz defiende la gestión y apunta a lo complejo de los fuegos del verano

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz, defendió ayer que los incendios del verano pasado en Castilla y León superaron los 40.000 kilovatios por metro de intensidad, un parámetro utilizado en el sector, dijo, cuando por encima de 3.500 kilovatios «ya se considera complejo para su extinción y ataque» por el operativo de incendios. Durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en sesión extraordinaria, para informar sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025 (solicitada por Vox), y un día después de que lo hiciera Suárez-Quiñones, el director general comentó que un fuego pequeño suele tener menos de 346 kilovatios por metro; uno más intenso llega a 1.700, y uno «complicado» se sitúa entre 1.700 y 3.500, mientras que por encima de 3.500 se considera «ya complejo», con una altura de llama que puede estar por encima de los 15 metros y los «esfuerzos de control en la cabeza suelen ser ineficientes».

En agosto, rememoró, varios de los incendios en la Comunidad se han situado primeros en el ránking «de la historia de España». Recordó el originado en Molezuelas de la Carballeda, que calcinó miles de hectáreas también en la zona de Castrocalbón y que alcanzó los 90.000 kilovatios por metro debido a «una tormenta perfecta», una cifra que le sitúa como el más intenso de la historia del país.

Arranz destacó que para atacar esta situación se pusieron en marcha cientos de medios, llegando el pico a superar los 2.319 recursos. «Nunca se había coordinado un número tan elevado de medios, propios y externos», dijo. Achacó estos incendios a una situación «excepcional, especialmente en agosto». «Podemos contar con mejores medios humanos y materiales pero cuando la meteorología es adversa el incendio ganará fuerza y peligrosidad», explicó, porque «no solo influye, sino que condiciona los incendios una vez iniciados».