El alcalde de Degaña reconoce que la mina de Cerredo no tenía licencia municipal

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, volvió a reconocer este jueves en la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, que las empresas propietarias de la explotación, primero Combayl y después Blue Solving, no tenían ningún tipo de licencia municipal de actividad ni había pagado tasa alguna. Tampoco le consta que las empresas contasen con una Declaración Responsable, sin embargo desde el Consistorio no impusieron las medidas cautelares que establece la ley. También negó de manera rotunda que conociese que de la mina se estaba extrayendo carbón o que mantenga una relación de amistad con su propietario Jesús Rodríguez Morán —Chus Mirantes—. A esto añadió que tampoco sabía que fuese este empresario quien estaba detrás de Blue Solving, algo que insitió haber conocido por la prensa tras el accidente mortal.

El regidor reiteró en sede Parlamentaria que el Ayuntamiento que preside no otorgó ninguna licencia porque los empresarios no presentaron la documentación pertinente. «Yo no voy a expedir una licencia si no tengo toda la documentación en mi poder. Blue Solving tenía lo que tenía permitido desde la Consejería de Industria para hacer el proyecto de desimpactación, pero no licencia municipal», ha explicado. Ante las reiteradas preguntas del diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, insistió en que fue en 2022 cuando le hicieron desde el Ayuntamiento a la empresa el requerimiento para que les mandaran la documentación para poder actuar y así expedirle las licencias y cobrales las tasas pero esa documentación no llegó nunca. A pesar de ello la actividad continuó en la mina hasta el accidente de 2025. Xabel Vegas hizo hincapié en que del año 2022 a 2025 hay actividad por parte de esa empresa y el Ayuntamiento no considera que sea necesario ninguna actuación a pesar de no tener licencia y no pagar ninguna tasa municipal», a lo que el regidor replicó que actuaba «según lo que le indicaban los técnicos».