Obras de la infraestructura rural del Canal Alto de Villares y Presa de la Tierra

La Junta invertirá 10,6 millones en las obras de infraestructura rural necesarias para dar servicio a las fincas de los nuevos regadíos del Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en la provincia de León.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) ha publicado la licitación de las obras que tienen un plazo de ejecución de 24 meses y cuentan con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y de la Administración autonómica. La intervención, sin coste adicional para las comunidades de regantes, se realizará sobre una superficie de 3.903 hectáreas en los términos municipales de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, San Cristóbal de la Polantera, Santa María de Isla, Soto de la Vega, Benavides, Santa Marina del Rey y Hospital de Órbigo.

Las obras permitirán dotar a la zona de una completa red de 179 kilómetros de nuevos caminos de acceso a las fincas y a los núcleos de población.

Igualmente, se adecuará la red de desagües, con actuaciones sobre más de 150 kilómetros, para garantizar la correcta evacuación de aguas superficiales, además de incorporar las correspondientes actuaciones de restauración del medio natural.

Esta licitación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico de Castilla y León para modernizar las infraestructuras agrarias con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, la eficiencia en el uso del agua y el desarrollo rural.

Está previsto que el Itacyl licite también este año otras obras en el Canal de la Margen Izquierda del Porma II y III.