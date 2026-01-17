Hoguera, música y fervudo por San Antón en Astorga

Enero es el mes para honrar a San Antón. En el barrio de Puerta de Rey de Astorga cada año la cofradía de San Antonio Abad es la encargada de honrar al patrón de los animales y las mascotas. Lo hace cada año y en este no podía faltar. Este domingo es el día grande con la procesión y misa en la que la bendición de las mascotas no faltará, tampoco el reparto de los tradicionales cotinos.

La celebración tampoco faltó este sábado las vísperas de este sábado, con la noche ya presidiendo la plaza de la iglesia rota por las llamas de la hoguera. San Antón tiene predicamento en la capital maragata y una vez más quedó patente en un acto en el que los cohetes llamaron a vecinos y visitantes para disfrutar, al calor y luz de las llamas, del tradicional convite del fervudo, vino caliente con miel, para atemperar el cuerpo en la noche fría y también dar fuerza al alma.

Tras la misa y con los sones de los dulzaineros de Valle de Sartaina decenas de asistentes fueron degustando del fervudo, de una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás y que la cofradía de san Antonio Abad con Genaro a la cabeza mantienen y dan valor.

Todo para llamar a feligreses y vecinos a unos actos que este domingo tendrán su principal escenario. Será a partir de las 12.30 con la tradicional procesión por varias calles del barrio de Puerta de Rey a la que seguirá la bendición de los animales y el reparto del cotino. Todo acompañado con más de una treintena de maragatos al son de la música y del tañer de campanas. La misa y el posterior sorteo cerrarán una celebración arraigada en el tiempo y en la tradición.