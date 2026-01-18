Mascotas, cotinos y fiesta para honrar a San Antón en Astorga

Astorga celebró por todo lo alto la fiesta de San Antón, patrón de los animales y las mascotas.TRANCA

Astorga honró un año más a San Antón. Lo hizo por todo lo alto en la parroquia de Puerta de Rey. Allí, la cofradía de san Antonio Abad, feligreses, autoridades con el alcalde José Luis Nieto a la cabeza y representantes de cofradías y asociaciones veneraron al santo patrón de los animales, amigos fieles e inseparables, fuente de alegría y de vida...

Perros, gatos y alguna mascota más exótica recibieron la bendición. Cientos de personas y una cifra importante también de mascotas acudieron a una jornada especial y emotiva que comenzaba con la procesión en un ambiente de fiesta en el que no faltaron el tañer de campanas y el sonido de la música tradicional a cargo del grupo Danzas de la Maragatería.

Una procesión que reunió a cientos de participantes y que recorrió varias calles del barrio para confluir en la iglesia parroquial. Allí ante la imagen del santo y tras las palabras de los dos sacerdotes presentes se procedía a la tradicional bendición de las mascotas y al reparto del también bendecido cotino.

La misa y el sorteo cerraron un día emotivo y especial enraizado en unas tradiciones y en la devoción que en la ciudad bimilenaria mantienen toda su esencia.