Diario de León

Mascotas, cotinos y fiesta para honrar a San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Astorga honró un año más a San Antón. Lo hizo por todo lo alto en la parroquia de Puerta de Rey. Allí, la cofradía de san Antonio Abad, feligreses, autoridades con el alcalde José Luis Nieto a la cabeza y representantes de cofradías y asociaciones veneraron al santo patrón de los animales, amigos fieles e inseparables, fuente de alegría y de vida...

Perros, gatos y alguna mascota más exótica recibieron la bendición. Cientos de personas y una cifra importante también de mascotas acudieron a una jornada especial y emotiva que comenzaba con la procesión en un ambiente de fiesta en el que no faltaron el tañer de campanas y el sonido de la música tradicional a cargo del grupo Danzas de la Maragatería.

Una procesión que reunió a cientos de participantes y que recorrió varias calles del barrio para confluir en la iglesia parroquial. Allí ante la imagen del santo y tras las palabras de los dos sacerdotes presentes se procedía a la tradicional bendición de las mascotas y al reparto del también bendecido cotino.

La misa y el sorteo cerraron un día emotivo y especial enraizado en unas tradiciones y en la devoción que en la ciudad bimilenaria mantienen toda su esencia.

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

San Antón en Astorga

San Antón en AstorgaM. Á. TRANCA

San Antón en Astorga

tracking