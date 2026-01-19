Villaquejida tendrá un centro de Innovacion Rural y otro deportivo para mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha financiado dos proyectos de dinamización demográfica en el municipio de Villaquejida con el objetivo de mejorar la vida de sus habitantes y fomentar el asentamiento en el mundo rural. La financiación aportada por la Junta supera los 129.000 euros en ambas propuestas municipales.

Por una parte, ya está finalizado el acondicionamiento interior de espacios en la Casa de Cultura que ha supuesto la creación de un Centro de Innovación Rural. Con una inversión total de 41.125 euros, la actuación ha permitido dotar al municipio de un espacio moderno y funcional que favorece el emprendimiento, el teletrabajo y la atracción de población.

Una oportunidad

El delegado territorial, Eduardo Diego, y el alcalde de Villaquejida, David González, han visitado estas nuevas instalaciones que ya han sido demandadas por números vecinos de la zona y que suponen una oportunidad para los jóvenes de esta zona de la provincia leonesa.

El proyecto ha supuesto la creación de cuatro oficinas destinadas al teletrabajo, así como la instalación de un proyector en una sala polivalente, prevista para desarrollar conferencias, reuniones y distintas actividades formativas. Según el alcalde de Villaquejida, esta infraestructura contribuye a mejorar los servicios locales, fomentar la actividad económica y reforzar la cohesión social, alineándose con las estrategias de lucha contra la despoblación en el medio rural.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente la obra de adecuación del antiguo vestuario del campo de fútbol de Villaquejida, que será transformado a partir de ahora en un nuevo espacio destinado al envejecimiento activo.

El proyecto cuenta con un presupuesto que alcanza los 87.999 euros y permitirá dar una segunda vida a este edificio de propiedad municipal.

En su interior se habilitará un gimnasio completamente equipado, con vestuarios y baños, mientras que en el exterior se construirá una pista de calistenia.

Esta nueva instalación servirá para fomentar hábitos de vida saludables, impulsar la práctica deportiva , al mimos tiempo, ofrecer a vecinos un espacio adecuado para mantenerse activos y mejorar su calidad de vida a través de la práctica de ejercicio.