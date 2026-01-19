La Bañeza entrega su Premio San Antón a la labor divulgativa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Herminio Fernández de Blas ha recibido el Premio San Antón a la Duvulgación de La Bañeza 2026 que ha celebrado su vigésima edición. De esta forma, la ciudad ha querido reconocer su labor «para dar a conocer los valores y méritos de La Bañeza». Fernández De Blas, natural de Jiménez de Jamuz, es conocido, entre otros, por fundar y dirigir la la tienda de electrodomésticos Sonido Hotachy y la discoteca del mismo nombre y en la actualidad dirige la empresa Eurocoinpay, dedicada al mundo de las criptomonedas. Ha sido la cofradía de San Antonio Abad quien acordó la concesión del premio, que entregó ayer en La Bañeza el juez de la cofradía, Manuel Antonio González Del Río.

Este domingo también se celebró la vigésimo segunda edición del concurso de cuentos San Antón y los animales para escolares de primero, segundo y tercero de primaria y cuyo ganador fue ‘Todos somos iguales’, del estudiante del colegio público Teleno de La Bañeza Jorge Garmón Marqués, mientras que en la categoría de alumnos de cuatro, quinto y sexto de primaria el ganador fue ‘Irene y el cerdito que tenía miedo a la lluvia’, de Irene Del Río Nieto.

El pregonero de San Antón de este año fue Antonio Odón Alonso.

Los cofrades han vendido durante el fin de semana papeletas por la ciudad al tiempo que realizaban el tradicional paseo con embutido en un carro engalanado y al son de la música de Bañezaina.

No faltó la tradicional bendición de San Antón a los animales tras la misa en la iglesia del Salvador, donde también tuvo lugar el pregón.

Los actos terminan este lunes con la misa de la cofradía en San Mamés de la Vega y la lectura del acta que, tras la comida, dará paso al último acto: el cambio de juez de la cofradía.