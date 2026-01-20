El campo leonés produce 894 M€ con la ganadería como única alegría por su precio

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El campo leonés produjo en 2025 un total de 894 millones de euros, lo que supone un incremento de 16 millones más sobre el 2024 y de 41 con respecto al 2023. Estas son las cifras que ha puesto sobre la mesa Asaja en su informe sobre el sector agroganadero leonés en el 2025, que incluye la renta empresarial agraria, que en la provincia ha subido un 6,47% para situarse en 198 millones. Este parámetro refleja la situación económica del sector y es el resultado de detraer de la renta agraria costes como arrendarmientos o salarios, además de las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros.

Según explicó el presidente de la organización agraria, Arsenio García Vidal, los datos del campo en 2025 «no difieren mucho de los del año anterior y si el año pasado ya fue malo, éste ha sido peor». La única alegría, según sus palabras, ha sido el sector ganadero «por sus precios razonables».

Rentabilidad

Un año el 2025 que «ha sido más de lo mismo» en agricultura, donde «la rentabilidad está en entredicho», según García Vidal, quien ha asegurado que el sector se siente «moneda de cambio» de conflictos como la guerra de Ucrania o los aranceles de Estados Unidos, «lo que nos deja al límite».

En lo que se refiere al sector ganadero, hay una notable preocupación por las enfernedades del ganado, como la peste porcina o la gripe aviar, si bien la provincia «las ha visto desde la barrera», según ha explicado el secretario general de Asaja. José Antonio Turrado, quien considera que serán una de laspreocupaciones de este 2026. Turrado ha recordado que el 2025 «no ha sido un año de catástrofes metereológicas ni enfermedades graves en la provincia. «Nos hemos librado, pero crucemos los dedos porque vendrán otras nuevas». Sí se han dejado notar los incendios, aunque se reconoce «satisfecho» con la respuestas de la Junta y el Gobierno en este sentido, si bien recordó que está pendiente que la administración autonómica levante el acotado de pastos en las superficies quemadas por el fuego.

En cuanto a produccciones, «son razonablemente buenas en todos los sectores; el problema es la rentabilidad», expuso Turrado. Apuntó como motivo principal que «vendemos barato y pagamos caros los costes de producción y en especial los abonos". En este sentido, dijo que «Europa es deficitaria en producción de abonos y los aranceles los encarecen, a lo que hay que añadir que cuando se abren mercados no lo hacen para lo que nosotros exportamos». Destacó del pasado 2025 la falta de rentibilidad «en sectores cuantitativamente importantes», un año en el que la cosecha de cereales de invierno fue buena y la producción conseguida en las más de 103.000 hectáreas cultivadas ascendió a 433.719 toneladas. León sigue siendo la principal provincia productora de maíz, lo que se tradujo en una producción global de 981.434 toneladas y una facturación de 215 millones, mientras la remolacha que quedó en 19,3, algo menos que la de las alubias y más del triple que las patatas, por ejemplo.

Algunas cifras

La leche de vacuno es otro de los apartados con más tirón en el panorama agroganadero leonés, al facturar 117 millones de euros, por detrás del maíz. Las ventas de reses con diversos destinos sumaron 100 millones. La producción del ovino según Asaja suma 64 millones en concepto de leche y 34,7 para la venta de carne. El ganador porcino supuso una facturación neta de 42,3 millones, avicultura de engorde 45,2, la cunicultura 22,5, la apicultura 7,24, el ganado equipo 6,3 y el caprino llegó a los 0,6 millones.

En lo referente a las preocupaciondes del campo este 2026, Asaja puso especial relevancia, además de en las enfermedades del ganado, en los daños de la fauna salvaje, así como en la modernización de los regadíos. «Aunque se ha avanzado en este sentido, vamos a seguir apretando» , explicaron desde la organización agraria. Otro de los asuntos sobre los que se pondrá el foco es Mercosur y la guerra de Ucrania, así como su eventual integración rápida de Ucrania en la UE, puesto que se trata de una potencia agrícola que podría absorber una gran cantidad de ayudas —«Si entra en el reparto, nos quedamos sin nada», apuntó Turrado—. Tampoco ocultaron su preocupación por los resultados electorales de los comicios previstos para el próximo 15 de marzo, sobre los que dijeron que serán «exquisitamente independientes».