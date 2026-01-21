Muere envenenado el quebrantahuesos Centenario en Picos de Europa

Imagen del quebrantahuesos "Centenario" cedida por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

El quebrantahuesos Centenario, que fue liberado en la vertiente asturiana de Picos de Europa en 2017, ha sido hallado muerto por envenenamiento en el límite de los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha informado este miércoles en un comunicado de la muerte de Centenario, cuyo envenenamiento ha sido confirmado por el equipo veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.

La muerte de un quebrantahuesos puede acarrear penas de entre seis meses y un año de prisión, además de multas de entre 50.000 y 200.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 euros en casos muy graves, recuerda la fundación.

Los técnicos de la fundación hallaron el cadáver el pasado lunes, 18 de enero, tras desplazarse a la zona, alertados por los datos anómalos que notificaba el emisor satelital del ave.

Las muestras biológicas recogidas se enviarán al Instituto de Recursos Cinegéticos, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se harán análisis toxicológicos para identificar la sustancia empleada y abrir una investigación de trazabilidad.

En los días posteriores al hallazgo, se desplegó un amplio dispositivo de batidas y rastreo para tratar de localizar posibles cebos, restos tóxicos u otros indicios que permitan esclarecer los hechos y evitar nuevos episodios.

En el dispositivo participaron la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos, agentes del medio natural del Gobierno de Cantabria, guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa y técnicos del fundación.

Un revés para la reproducción de la especie

Centenario fue cedido por el Gobierno de Aragón en julio de 2017 y liberado en la vertiente asturiana del parque nacional, dentro del programa de recuperación de la especie en la cordillera Cantábrica.

Formaba parte de la primera unidad reproductora que se estableció en Cantabria tras la desaparición de la especie en la región hace unos 70 años.

Según la fundación, además de un grave atentado contra una especie amenazada, la muerte de Centenario es "un revés significativo" porque se produce en plena campaña reproductora y reduce de forma drástica las posibilidades de que la reproducción pueda salir adelante.