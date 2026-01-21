La Bañeza es un encanto todo el año

M. ÁNGEL TRANCA | REDACCIÓN

La Bañeza es todo un encanto, una ciudad abierta al visitante a lo largo de todo el año que presume de sus atractivos y pone todos sus esfuerzos en mostrarlos. La ciudad viaja a Fitur orgullosa de lo que es, de su pasado y presente y con la mirada puesta en el futuro.

Es una ciudad que cree en sus posibilidades como uno de los actores protagonistas del turismo de interior que tiene mucho que ofrecer al visitante, empezando por su rica gastronomía y continuando por sus costumbres, paisajes, arte, cultura, música, deporte, ferias y fiestas... Una forma de ser que atrapa al viajero los 365 días del año. La Bañeza puede presumir, por muchas razones y con claros y marcados ejemplos, de ser una ciudad viva todo el año, que vive con pasión y disfruta de sus innumerables eventos que hacen que sea imposible que no existan propuestas y actividades en las que vecinos y visitantes. Entre esas propuestas algunos de sus estandartes gozan ya de un prestigio que traspasa fronteras, también las nacionales. Sus carnavales y su Gran Premio de Velocidad son esenciales en ese escaparate turístico que cada año goza de más ingredientes. Entre ellos los culturales. El Congreso Internacional de Mascaradas en una ciudad en la que los carnavales son estandarte (este 2026 se celebrarán a finales de año) será otro punto de interés en una ciudad que luce también orgullosa su patrimonio con un papel relevante dentro del modernismo. Y en un año como el dedicado a Gaudí la ciudad también tiene mucho que decir con edificios relacionados con el arquitecto a través de personas que trabajaron con él en Astorga o que fueron permeables a su influencia. Abierta también de par en par al visitante y comprobable en plena calle es el arte urbano (Aerorap) con murales que asombran a nivel nacional e internacional, alguno de ellos candidato a ser el mejor del mundo. La ciudad está así vive con sus gentes, los bañezanos, deseosos y encantados por compartir todas esas joyas con los demás. Compartirlas y hacerlas disfrutar con el visitante. Una apuesta que desde el Ayuntamiento se está plasmando desde hace seis años creando las condiciones para que la ciudad y todo lo que conlleva sea un referente patrimonial, cultural, gastronómico, deportivo, musical... que no pasa indiferente y al que nadie se resiste para comprobarlo y disfrutarlo. Durante los 365 días del año en los que, sea verano, otoño, invierno o primavera, la ciudad bañezana luce toda su esencia. Una ciudad con encanto, con muchos encantos, que se abre al visitante y turista, que es acogedora y que posibilita que cada día de estancia sea disfrutado al máximo. Su apuesta es la de una ciudad que apuesta por el turismo de interior y que ofrece todas las posibilidades para el que se acerca a ella pueda hacerlo, bien sea de manera individual, en familia o con amigos, se sienta pleno de felicidad y satisfacción. Propuestas existen para ello con una apuesta decidida para que esos latidos vitales sean los máximos y que sin duda alguna hacen de esta ciudad un incuestionable atractivo para todas las edades y gustos. La Bañeza es un encanto todo el año. Solo hay que acercarse y comprobarlo.