La Guardia Civil detiene a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación en una residencia de Santa Colomba de Somoza en León

Un octogenario ha sido detenido tras acabar presuntamente con la vida de su compañero de habitación, otro varón de 88 años, en la residencia de mayores de Santa Colomba de Somoza (León) durante la madrugada del pasado domingo día 18.

Por estos hechos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El presunto autor de los hechos ha sido ingresado por orden judicial en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud. (Avance)