Afectada una mujer por el humo al arder su cocina en Villablino

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada de alerta durante el mediodía de este jueves.

El aviso se ha recibido a las 14.13 horas, cuando se ha avistado humo proveniente de una cocina de una vivienda en la calle Codejal, en Villaseca de Laciana, en Villablino.

Como consecuencia, una mujer se ha visto afectada por la inhalación del humo así que se ha trasladado aviso a Policía Local de Villablino, a Bomberos de Diputación de León, a Guardia Civil de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer que está afectada por el humo.