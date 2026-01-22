La BRIF de Tabuyo se pone a punto en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el día de hoy, la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte han pasado un año más las pruebas físicas anuales en el Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo.

Los más de 50 brigadistas de la base de Tabuyo realizaron el “Pack Test” o prueba de la mochila, una prueba física que mide su resistencia y que consiste en caminar 4.8 kms en terreno llano, cargando una mochila de unos 20 kg, en un tiempo máximo de 45 minutos.