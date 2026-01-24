Astorga y La Bañeza asisten a los más de 200 camioneros afectados por las restricciones de la A-6

Los ayuntamientos tanto de Astorga como de La Bañeza han asistido tanto en la tarde-noche de ayer como durante la mañana de hoy, a los más de 200 camioneros que permanecían retenidos en el aparcamiento del Ministerio situado en la A-6, a la altura de Astorga, así como a otros transportistas detenidos en el polígono industrial de la ciudad.

En el operativo han participado la Agrupación Local de Protección Civil de Astorga, con la colaboración de la Agrupación de Protección Civil de La Bañeza, unidades desplazadas desde Valladolid del servicio de emergencias 112, así como el alcalde y concejales del consistorio. Dentro de las posibilidades existentes, se suministraron bocadillos, agua y fruta durante la noche, y un pequeño desayuno en la mañana de hoy, hasta la reapertura de las carreteras que permitió la circulación de vehículos pesados.

Atención en plena noche.DL

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que el aparcamiento carecía de servicios básicos como iluminación y baños, presentando unas condiciones claramente deficientes. Los camioneros trasladaron sus quejas por la situación vivida, que desde el consistorio se consideran plenamente justificadas. En este sentido, se espera que desde el Ministerio correspondiente se atiendan estas reclamaciones, ya que un estacionamiento de estas características en una autovía debería contar, como mínimo, con luz y servicios sanitarios.

Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga quiere agradecer públicamente la colaboración de los distintos negocios de la ciudad que, tanto a última hora de la tarde de ayer como durante esta mañana, trabajaron de manera conjunta con Protección Civil para poder suministrar los alimentos necesarios. Una vez más, la implicación y solidaridad de todos permitió dar respuesta a una situación de emergencia y prestar ayuda a quienes lo necesitaban.