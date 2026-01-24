La UPL de Sahagín reclama actuaciones en sus carreteras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Comité Comarcal de UPL en Sahagún ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente primero de la Diputación de León y secretario de Organización del partido, Roberto Aller, dentro de la ronda de visitas que está realizando por la provincia. El encuentro, presidido por la secretaria comarcal Rosa María Quintanilla, sirvió para exponer las principales necesidades de Sahagún y su comarca, con especial atención al estado de las carreteras.

Durante la reunión se destacó el grave deterioro de la LE-5708, que une la LE-232 con Valdavida, así como la situación de la LE-6707, tanto en lo relativo a su reasfaltado como a la falta de limpieza y desbroce. Estas últimas labores ya han comenzado, mientras que el reasfaltado, adjudicado y pendiente de permisos, permitirá en 2026 la mejora de cinco kilómetros de vía.

De forma general, los representantes de UPL calificaron la red viaria comarcal como claramente deficitaria, denunciando décadas de abandono y reclamando actuaciones urgentes en la zona.