Las estaciones invernales de León reciben a más de 2.700 esquiadores en un fin de semana marcado por el viento

Las estaciones de invierno de la provincia de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, recibieron a un total de 2.737 esquiadores durante este fin de semana, que estuvo condicionado por la adversa climatología, que obligó al cierre de ambas instalaciones el domingo debido a las fuertes rachas de viento que no garantizaban la seguridad necesaria para el funcionamiento de los remontes.

En el caso de Valle Laciana-Leitariegos, la estación contabilizó 427 usuarios, concentrados íntegramente en la jornada del sábado. La oferta esquiable alcanzó un máximo de ocho pistas abiertas, con tres verdes, tres azules, una roja y un circuito infantil, además de cuatro remontes en servicio y 3,7 kilómetros esquiables, con espesores que oscilaron entre los 30 y los 110 centímetros de nieve polvo.

Las condiciones meteorológicas adversas marcaron toda la semana en esta estación, aunque las nevadas asociadas a los temporales permitieron incrementar notablemente los espesores, superando el metro en la zona alta.

Por su parte, la estación de San Isidro recibió a 2.310 esquiadores durante el sábado, único día en el que fue posible abrir al público con una superficie esquiable de 17,5 kilómetros alpinos, repartidos entre los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con 18 pistas abiertas para todos los niveles -cinco verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras- y 10 remontes en funcionamiento.

Los espesores se situaron entre los 20 y 50 centímetros, con nieve de calidad polvo-dura, y la procedencia de los usuarios fue mayoritariamente de la provincia de León, Asturias y otros puntos de Castilla y León.