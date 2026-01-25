El PP denuncia el estado y falta de limpieza en los arroyos y canales de Benavides

Estado de uno de los arroyos a su pasor por la localidad.dl

El PP de Benavides ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Benavides en la que exige al Consistorio que asuma la mejora de los arroyos Rececillo y Barbadiel en el ámbito urbano y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en los espacios no urbanos.

Esta propuesta se produce ante el mal estado de los canales que recogen las aguas de los valles y discurren por los arroyos Rececillo y Barbadiel ante la falta de inversión en las infraestructuras hidráulicas.

Esta situación, tal y como recoge el texto de la moción y han denunciado los vecinos de una manera reiterada, hace que «Benavides no está lo suficientemente protegido como zona inundable de alto riesgo en el entorno que aglutina la mayor cantidad de servicios públicos de la ribera del Órbigo».

La CHD ha respondido ante las peticiones de inversiones para garantizar la seguridad en los cauces urbanos que son los ayuntamientos los que tienen la competencia en mantenimiento y conservación de los cauces públicos en tramos urbanos.

«Las últimas mejoras se realizaron en la etapa de gobierno del PP, no habiéndose realizado ninguna mejora en los últimos años del PSOE a pesar de saber de los riesgos existentes», remarcan los populares, quienes inciden que «desde entonces y a pesar de los ingresos obtenidos por el ayuntamiento con la instalación de placas solares en los montes del municipio, no se han reinvertido dichos recursos.