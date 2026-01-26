Los embalses leoneses del Duero se encuentran al 62%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran hoy al 66,3% de su capacidad, lo que supone casi cuatro puntos por encima de la media de la última década (62,7%) y casi nueve puntos menos que hace un año (75%).

Las precipitaciones registradas en la cuenca durante la última semana han permitido incrementar la reserva hídrica en 47,3 hm3 , situándose actualmente el total en 1.892,4 hm3 .

Por sistemas, en León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, pertenecientes a los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 62,4%; en Palencia, los de Camporredondo y Compuerto, en el Sistema Carrión, se hallan al 73,6%, y los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Sistema Pisuerga, al 65,8%; en Burgos, los de Arlanzón y Úzquiza, en el Sistema Arlanza, al 59,3%; en Soria, el embalse de la Cuerda del Pozo, se encuentra al 67,8%; en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega— Eresma-Adaja, están al 56,3%; Ávila registra un 63,5% de llenado y en Salamanca, están al 76,5%, y al 65,7%.