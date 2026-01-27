La falta de espacio urge a expropiar para ampliar el cementerio bañezano

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ampliación del cementerio municipal de La Bañeza, un paso que permitirá al Ayuntamiento anteponer la ocupación de los terrenos al pago del justiprecio y acelerar así unas obras consideradas necesarias por el déficit actual de sepulturas. El acuerdo, adoptado el pasado 22 de enero por el Consejo de Gobierno autonómico y publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), responde a la solicitud formulada por el Ayuntamiento bañezano tras iniciar el correspondiente expediente de expropiación forzosa. La actuación afecta a una parcela de 2.750 metros cuadrados, situada en la calle Bodegas número 28, cuya valoración total asciende a 5.862,69 euros.

Según se recoge en el expediente, el pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de ampliación el 31 de octubre de 2025, incluyendo la relación concreta de bienes y propietarios afectados, que fue sometida a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, en el tablón de anuncios electrónico municipal y en un diario de la provincia.

Durante ese trámite se presentaron alegaciones por parte del propietario afectado, quien consideró que la valoración atribuida a la finca era «manifiestamente insuficiente» y contraria al principio de justiprecio. No obstante, el Ayuntamiento desestimó la alegación al entender que la valoración se había realizado conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente, sin que el interesado aportase una cuantificación alternativa ni una metodología distinta.

La declaración de urgencia se apoya en la situación actual del cementerio municipal, que presenta un acusado déficit de sepulturas en suelo. En los últimos años, las actuaciones se han centrado en la construcción de nichos, lo que ha generado una elevada demanda de fosas. Además, la evolución demográfica del municipio hace necesaria la ampliación de las instalaciones destinadas al enterramiento. Con ese objetivo, el planeamiento urbanístico ya había reservado una zona colindante al cementerio actual, de la que ahora se pretende acondicionar una parte para su uso efectivo.

Los datos del Libro de Registro del Cementerio reflejan que en 2024 se realizaron 107 inhumaciones y en 2025 otras 83, mientras que, según el registro de unidades de enterramiento, en la actualidad solo quedan ocho nichos disponibles, sumando tanto nichos como fosas.