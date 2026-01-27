La Diputación de León resuelve la convocatoria de ayudas a la vivienda rural joven de 2024

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución de la convocatoria de ayudas a la vivienda rural joven 'Ruralar' correspondiente al año 2024, un programa dirigido a favorecer la emancipación de la juventud y a impulsar la fijación de población en el medio rural de la provincia.

Estas ayudas están destinadas a personas jóvenes de entre 18 y 36 años, ampliable hasta los 39 años en el caso de jóvenes agricultores, empadronadas en municipios leoneses con una población inferior a 12.000 o 20.000 habitantes, según la línea de subvención solicitada.

La convocatoria, publicada el 15 de noviembre de 2024, financia actuaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, y contempla tres modalidades de ayuda: adquisición y edificación de vivienda, rehabilitación y reforma, y apoyo al alquiler.

Las cuantías máximas establecidas son de 2.900 euros para la adquisición o edificación, 2.500 euros para la rehabilitación o reforma y 2.000 euros para el alquiler, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Con la publicación de la resolución se abre la fase de justificación, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, incluido. Durante este periodo las personas beneficiarias deberán presentar la documentación exigida para acreditar la correcta aplicación de la subvención concedida.

La justificación deberá realizarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación de León, mediante la presentación de los anexos correspondientes y la ficha de terceros, siendo necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico. Asimismo, quienes hayan sido seleccionados en el sorteo para el muestreo deberán aportar los justificantes de todos los gastos subvencionables.

CONVOCATORIA DE 2025, PLAZO CERRADO

La Diputación de León ha aprobado el pasado mes de diciembre la convocatoria de ayudas a la vivienda rural joven correspondiente a 2025, dotada con 385.000 euros, cuyo plazo de solicitud ya se encuentra cerrado. El periodo subvencionable en esta nueva convocatoria abarca actuaciones efectuadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Con este programa, la Diputación de León pretende reafirmar su compromiso con la juventud y con el desarrollo del medio rural, impulsando políticas que facilitan el acceso a la vivienda y contribuyen a generar oportunidades de vida y empleo en los pueblos de la provincia.