Varios ríos de León, bajo vigilancia ante el aumento de los caudales

La situación de los ríos en la provincia de León se mantiene bajo vigilancia ante el incremento de caudales registrado en los últimos días como consecuencia de las lluvias y las nevadas recientes. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), varios cursos fluviales de la Comunidad se encuentran en nivel de aviso, lo que ha llevado a las administraciones locales a recomendar prudencia a la población.

Actualmenyte, de los diez avisos hidrológicos activos en la cuenca del Duero, ocho corresponden a ríos de la Comunidad, varios de ellos en territorio leonés.

En nivel amarillo se encuentran el río Bernesga a su paso por la ciudad de León y por Alija de la Ribera, el río Omaña en Las Omañas, el río Porma en Secos, y el Cea en Villaverde de Arcayos.. Estos avisos indican un aumento significativo del caudal que podría generar incidencias en zonas próximas a los cauces, especialmente en áreas bajas o inundables.

La CHD ha señalado que para la jornada actual se esperan lluvias generalizadas, aunque de carácter más disperso, especialmente en el tercio noroccidental de la cuenca y en el área cantábrica. Las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo de la tarde, pero está prevista la entrada de nuevos frentes a partir de la madrugada, que volverán a dejar lluvias durante el miércoles y, con mayor intensidad, entre el jueves y el viernes, afectando sobre todo a la mitad occidental de la cuenca.

En este contexto, el Ayuntamiento de La Bañeza ha emitido un llamamiento a la prudencia ante el aumento del caudal de los ríos de la zona. El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha informado al consistorio del incremento de los niveles tras las nevadas de los últimos días.

El río Duerna llegó a estar este martes en nivel naranja a la altura de Velilla de la Valduerna, mientras que el río Tuerto se mantiene en nivel amarillo. Esta situación supone un riesgo potencial para las áreas cercanas a los cauces, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar zonas próximas a los ríos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El consistorio bañezano continúa en coordinación con Protección Civil para monitorizar la evolución de los ríos y garantizar la seguridad de los vecinos ante posibles riesgos por el aumento del caudal.