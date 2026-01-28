La Junta ya permite al vacuno ir a ferias, pero con condiciones

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica una resolución que rebajará desde el 1 de febrero las medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) por la evolución favorable de la situación epidemiológica y permitirá la celebración de ferias con medidas de bioseguridad, lo que relaja la situación actual que no permitía juntar a ganado de distintas explotaciones.

El texto mantendrá su vigencia hasta el 31 de marzo siempre y cuando se mantenga esta evolución epidemiológica favorable y autorizará la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones. Por lo demás, se mantendrán el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinsectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida. Además, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación. La nueva resolución se adopta tras el análisis de la situación de la enfermedad a nivel europeo. Hasta la fecha, todos los focos españoles (18) únicamente han sido notificados en la misma comarca de la provincia de Gerona, en las proximidades de la frontera con Francia. Igualmente se ha tenido en cuenta el ritmo positivo de vacunación en las últimas semanas tanto en el sur de Francia como en Cataluña y Aragón, y ahora también en Navarra y País Vasco, y la disminución de la actividad del vector transmisor de la enfermedad durante el invierno. Hasta el 31 de enero siguen vigentes las medidas de control para minimizar el riesgo de aparición de focos y éstas afectan únicamente a las ferias y mercados de ganado bovino en las que los animales procedan de más de una única explotación. Las primeras medidas cautelares entraron el vigor el 25 de octubre por un período inicial de 15 días , que finalmente se ha extendido hasta el 31 de enero.