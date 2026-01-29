Gradefes recupera la esencia de San Blas con su feria

Gradefes se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo con la celebración de la VIII Feria Agroalimentaria Comarca de Rueda y el XXVIII Concurso-Exposición de Ganado, que tendrán lugar los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. Una cita muy arraigada en la comarca que combina tradición, gastronomía, actividad ganadera y ocio para todos los públicos.

El alcalde de Gradefes, Leonides Bayón, ha destacado la importancia de esta feria para el municipio y la comarca: «Llevamos meses preparando con mucha ilusión esta fiesta y, por el momento, se han superado las solicitudes para la exposición de ganado, con la salvedad de que este año no se podrá contar con ganado vacuno por las restricciones sanitarias impuestas por la Junta de Castilla y León». Bayón ha explicado que, aunque la festividad de San Blas se celebra el día 3, se adelanta al fin de semana «para contar con una mayor afluencia de gente, ya que es una fiesta importante en la comarca y los restaurantes de la zona se llenan de visitantes».

El regidor ha subrayado también el esfuerzo por recuperar tradiciones: «Desde hace años trabajamos por devolver a esta feria el protagonismo que tuvo, llegando a ser una de las más importantes de la provincia, incluso por encima de la de León capital». En este sentido, recordó cómo antiguamente los pastores sacrificaban ganado y elaboraban caldereta para todos los visitantes, una esencia festiva que hoy se intenta mantener viva. «El año pasado se repartieron cerca de 1.200 raciones de cecina y se superaron los 3.000 visitantes. esperamos superarlo si el tiempo lo permite», añadió.

Además de la muestra ganadera y la presencia de distintos animales, la feria contará con una amplia oferta de comerciantes, con productos como miel, chocolate, embutidos, marroquinería, artesanía, textil o jardinería. Para ello se habilitará una gran carpa principal para las actividades de la feria y otras más pequeñas destinadas a los expositores.

Extenso programa

El sábado 31 la programación arrancará a las 19.00 horas con «El Gran Show de Angie» en el Aula del Río. A partir de las 20.30 y hasta las 00.30 horas, la música llegará a la carpa de la zona del río con la actuación del Trío Adrenalina, que contará la Disco Móvil La Real durante el descanso hasta las 00.30 horas.

El domingo 1 de febrero comenzará con la llegada de los participantes a El Sestil a las 9.00 horas, dando paso a las 10.00 horas al inicio del Concurso-Exposición de Ganado. A las 12.00 horas se celebrará la eucaristía y veneración de la reliquia de San Blas en el Monasterio de Santa María la Real de Gradefes, con reparto del tradicional bollo de San Blas entre los asistentes. Posteriormente, a las 12.45 horas, tendrá lugar la recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 13.30 horas con la entrega de premios y la degustación del menú de San Blas, compuesto por cecina de chivo, morcilla leonesa, chorizo, pan, postre y bebida, servido en plato de barro, por un precio de 10 euros por persona. Los tickets podrán adquirirse en el Ayuntamiento de Gradefes, en la carpa climatizada y en los bares del municipio. La jornada se cerrará con el baile, de 17.00 a 20.30 horas, amenizado por el Trío Medianoche.