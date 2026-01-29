Asturias busca adherirse a la marca 'León' para impulsar sus estaciones invernales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Principado de Asturias ha puesto en marcha la denominada Mesa de la Nieve, un órgano de carácter consultivo que tiene como objetivo potenciar las estaciones invernales de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, que en los últimos años han quedado en un segundo plano frente al fuerte tirón de las estaciones leonesas de San Isidro y Laciana-Leitariegos, principales receptoras de esquiadores del noroeste peninsular.

Este grupo de trabajo está integrado por representantes del Gobierno del Principado, los ayuntamientos implicados, los directores de ambas estaciones, la Cámara de Comercio, OTEA (patronal turística), la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, concesionarios, empresarios vinculados a las estaciones y clubes de esquí, a los que recientemente se han sumado agentes vecinales y sociales de Fuentes de Invierno.

En sus primeras reuniones, la Mesa ha puesto sobre la mesa importantes problemas de gestión e infraestructuras que arrastran las estaciones asturianas. En el caso de Fuentes de Invierno, se ha vuelto a señalar como principal carencia la ausencia de conexión eléctrica, una situación que se mantiene tras 18 años de funcionamiento, obligando a depender de generadores de gasóleo en un entorno natural protegido. También se ha subrayado la necesidad de implantar sistemas de nieve artificial, mejorar los servicios y reforzar las infraestructuras básicas del entorno.

Respecto a Valgrande-Pajares, los participantes analizaron el deterioro de las instalaciones y los retrasos en los proyectos de modernización, que han llevado a la estación a una situación calificada como «caótica» durante la última reunión celebrada por este órgano.

Además de reclamar al Principado una mayor dotación presupuestaria, la Mesa de la Nieve acordó en su último encuentro, celebrado este lunes en el campus de Mieres, avanzar hacia una gestión conjunta de las estaciones asturianas y trabajar en la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias. Asimismo, se plantea cohesionar ese modelo con las estaciones de León, apostando incluso por una futura unión física entre los complejos de ambos territorios.

Este planteamiento tuvo respuesta este jueves en el pleno de la Diputación de León, celebrado en el Palacio de los Guzmanes. El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, aseguró que la Diputación está «en pleno contacto» con el Principado de Asturias en relación con la posible fusión de las estaciones invernales.

La cuestión fue planteada por el portavoz del PP, David Fernández, quien preguntó por el acuerdo firmado el año pasado entre León y Asturias para la cesión del uso de la línea eléctrica como primer paso hacia esa integración. Fernández señaló que «Asturias se está moviendo con la promoción de sus estaciones y aquí no sabemos nada de la fusión», a lo que Álvarez Courel respondió que el Principado «quizás habla por su cuenta de una serie de cosas sin haberlo tratado previamente», aunque recalcó que desde León siempre se ha defendido la unidad de las estaciones, ya existente en algunos ámbitos.

El presidente de la Diputación recordó, no obstante, que los modelos de gestión son distintos, ya que las estaciones leonesas son de gestión pública, mientras que en Asturias se aplica un sistema mixto. Aun así, subrayó que la institución provincial está abierta a cualquier tipo de actuación, tal y como ya se manifestó en el momento de la firma del convenio para la cesión del uso de la línea eléctrica, considerado un paso clave para avanzar en la cooperación entre ambos territorios.