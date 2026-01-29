Aprobados 500.000 euros para nuevos voladeros en el centro del urogallo de Valsemana en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El encargo tiene como objetivo la adecuación de una parcela situada al noroeste del centro, con una superficie aproximada de 478.783 metros cuadrados, para la construcción de 20 voladeros de presuelta destinados a alojar y aclimatar a los ejemplares de urogallo al medio natural de forma previa a su puesta en libertad. Esta actuación permitirá mejorar la capacidad y el rendimiento del centro, ya que los voladeros existentes, contiguos a los módulos de cría, resultan actualmente insuficientes.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos previos de acondicionamiento y urbanización de la parcela, con la retirada de infraestructuras preexistentes, materiales y vegetación adulta, así como la mejora de los accesos. Asimismo, se dotará a la zona de los servicios necesarios de electricidad, abastecimiento de agua y telecomunicaciones, incluyendo la instalación de fibra óptica reforzada para garantizar la conectividad y la videovigilancia.

El proyecto contempla la construcción de 20 voladeros de distintas dimensiones, con cerramientos diseñados para proteger a los urogallos tanto de depredadores terrestres como aéreos. Cada voladero estará equipado con dos cámaras de videovigilancia que permitirán realizar una monitorización continua del comportamiento y evolución de los ejemplares durante la fase de aclimatación.

Además, en el interior de los voladeros se llevará a cabo la plantación de diversas especies arbóreas y arbustivas, como abedules, sauces, álamos, espinos, avellanos y fresnos, con el fin de reproducir el hábitat natural del urogallo. Esta vegetación facilitará la adaptación de las aves al entorno, servirá como fuente de alimento y contribuirá a mejorar las condiciones de éxito en su posterior liberación.