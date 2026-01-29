Las estaciones invernales de León tendrán este fin de semana 21 kilómetros esquiables

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales de la Diputación de León, San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos, ofrecerán este fin de semana a los amantes del deporte blanco un total de 21 kilómetros esquiables y 25 pistas abiertas, si la meteorología lo permite.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores, que son Cebolledo, Riopinos y Requejines y 18 pistas, lo que supone un total de 17,5 kilómetros esquiables. Cinco son verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras.

La estación cuenta, además, con nueve remontes en funcionamiento, con cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras.

La nieve es de tipo dura y polvo, con espesores que oscilan entre los 40 y los 100 centímetros y desde la estación se advierte que las rachas de viento podrían provocar, por seguridad, paradas intermitentes en el funcionamiento de los remontes.

La estación de Valle de Laciana-Leitariegos espera poner a disposición de sus usuarios durante el fin de semana cerca de cuatro kilómetros esquiables con siete pistas abiertas, tres verdes, tres azules y una roja, y cinco remontes en servicio. En lo que respecta a la calidad de la nieve, se prevé que sea de tipo húmeda, con espesores de entre 30 y 110 centímetros.