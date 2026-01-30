El PP denuncia la discriminación de la alcaldesa de Cuadros al negar el uso del centro cultural de Lorenzana a la única asociación de la localidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de Cuadros denuncia la “discriminación” de la alcaldesa del municipio, Teresa Fernández, al negar el uso del centro cultural de Lorenzana a la asociación cultural ‘La Peña del Chiflo’, única existente en la localidad, para un acto cultural con los niños del colegio rural agrupado.

La portavoz popular, Sonia García, lamenta la actitud “sectaria” de la regidora al negarle el uso del centro cultural “para una actividad donde se iba a hablar sobre la historia del pueblo, leyendas urbanas e investigación, donde se estaban implicando los niños del CRA con las personas mayores”, lo cual demuestra “la nula empatía” que tiene con los vecinos de la localidad.

La asociación cultural de Lorenzana solicitó “en tiempo y forma”, según García, el uso del centro cultural, con una petición formulada en diciembre y reafirmada en enero para un evento que tendrá lugar a comienzos del mes de marzo por ser el único centro que existe “con las condiciones necesarias, ya que requieren infraestructuras audiovisuales, un escenario y un mínimo de seguridad”.

El motivo alegado por el Ayuntamiento para negarlo es que “no hay personal municipal disponible” para abrir y cerrar la instalación, algo que se contradice “con otras actividades que se han celebrado también en fin de semana en ese mismo lugar”.

Incluso, prosigue, “la alternativa ofrecida, el gimnasio municipal, que no cumple las condiciones adecuadas para hacer el acto, también requiere personal municipal para abrir y cerrar dichas instalaciones”.

Es evidente, según la portavoz popular, que “la alcaldesa utiliza las instalaciones municipales de un modo discrecional, como si fueran suyas”, lo que hace que muchos vecinos “estén molestos” por su “actitud” que impide, como en este caso, llevar a cabo un evento de “integración de los habitantes del municipio”.

“Si la alcaldesa tuviese un poco de empatía pondría a disposición de los vecinos, no solo el centro cultural, sino la plena colaboración del Ayuntamiento para una actividad que se centra en conocer mejor la historia de la localidad y que promueve el acercamiento entre los vecinos más longevos y más jóvenes, que siempre es un acercamiento cultural”, concluye la portavoz popular.

Teresa Fernández accedió a la alcaldía de Cuadros tras la dimisión de Marcos Martínez por la sentencia del ‘caso Púnica’ al ser la número dos de la lista de la Agrupación Independiente por Cuadros.