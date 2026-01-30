Declarada la alerta por nevadas en León y fuertes vientos en siete provincias

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Delegación del Gobierno ha declarado la alerta por nevadas y fuertes vientos en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora para la tarde de este viernes y la mañana del sábado, según han informado fuentes de Delegación.

Se ha activado la fase de alerta por nevadas que pueden afectar a la red de carreteras de estas cuatro provincias.

Así, en la zona de Ancares, en León se esperan los mayores espesores de hasta 10 centímetros acumulados a partir de 1.000- 1.200 metros; en la zona de Sanabria (Zamora) también podría acumularse nieve hasta los 10 centímetros mientras que en el Sistema Central, en Ávila y Segovia, la acumulación puede llegar a los cinco centímetros

Además de las nevadas, se esperan fuertes vientos en Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora