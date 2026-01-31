Última hora del tráfico en León: consulta las carreteras afectadas por la nieve

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La provincia de León presenta en la jornada de este sábado numerosas complicaciones en sus principales vías de comunicación y puertos de montaña. Uno de los puntos críticos se encuentra en el acceso hacia el Principado de Asturias a través de la N-630, específicamente en el tramo que discurre entre Busdongo y La Campa, donde se ha prohibido la circulación de vehículos pesados. Una restricción similar se aplica en la Autovía del Noroeste, la A-6, desde Combarros hasta La Ribera de Folgoso, dificultando el tránsito habitual en este eje principal.

La situación también exige extremar las precauciones en la zona de Riaño, donde tanto la N-621 en dirección a Llánaves como la N-625 hacia Oseja de Sajambre requieren obligatoriamente el uso de cadenas y limitan la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora.

En cuanto a la red provincial leonesa, el temporal ha obligado al cierre total al tráfico de la carretera LE-473 entre las localidades de Geras y Caldas de Luna. Además, se mantienen condicionados otros cinco tramos importantes: la LE-233 entre Besande y Siero de la Reina, la LE-234 desde Prioro hasta Siero de la Reina, la LE-321 a la altura de Redipuertas, la LE-333 que conecta Cofiñal con Maraña y la LE-481 en la zona de Torrestío. Se recomienda encarecidamente evitar estos trayectos si no es estrictamente necesario y consultar las actualizaciones constantes de los servicios de tráfico.





Problemas en las carreteras de la Comunidad

Los accesos a Galicia desde la provincia de Zamora en dirección a Orense han resultado muy complicados durante esta madrugada en la A-52 (Autovía Rías Bajas), cortada al tráfico casi diez horas hasta su reapertura sobre las 6.30 horas de este sábado, han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A esta hora se puede circular pero con mucha precaución en el tramo comprendido entre Requejo y A Canda (kilómetros 91-112) donde los camiones no pueden adelantar, lo mismo que en la carretera N-525 entre Terroso y A Canda (Ourense).

La nieve condiciona igualmente el acceso a Cantabria desde la red autonómica de carreteras, con prohibición de adelantamiento para vehículos pesados en la CL-627 (Cervera de Pisuerga-Piedrasluengas), CL-627 (Intercisa-Aguilar de Campoo) y CL-615 (Pinar del Río Guardo).

Ocurre igual en la comunicación con Madrid a través del Puerto de Navecerrada (CL-601) por la provincia de Segovia, con límite de velocidad a 60 km/h y restricción para vehículos pesados, al igual que en la SG-615 (La Pradera de Valhorno), antes del ascenso a Navacerrada.