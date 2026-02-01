Astorga dinamiza su cultura y patrimonio con un nuevo centro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha acogido este viernes la presentación de una nueva etapa para la cultura local: la fusión de la Asociación de Amigos de la Casa Panero y el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías. Bajo el nombre unificado de Centro de Estudios Astorganos, esta entidad nace con el objetivo de profesionalizar la gestión cultural, recuperar el patrimonio histórico y proyectar a la ciudad como un referente nacional e internacional.

El alcalde de la ciudad calificó el anuncio como un «honor y una satisfacción», destacando que este paso supone el renacimiento de dos instituciones emblemáticas. «Desde el ámbito literario e histórico, va a marcar un antes y un después», ha señalado el regidor.

Por su parte, Arsenio García Fuertes, responsable del área Marcelo Macías, explicó que la decisión de aunar esfuerzos responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos tras años de baja actividad debido a la pandemia y la crisis económica. «No podemos permitir que este tipo de instituciones culturales languidezcan prácticamente hasta desaparecer», dijo García Fuertes.

Telmo Jáñez, secretario de la nueva entidad, destacó la creación de una página web y un ambicioso plan de digitalización de todas las publicaciones históricas de ambas asociaciones.