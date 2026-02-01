Herida una mujer de 30 años tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Robles de la Valcueva

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un turismo se ha salido de la vía y ha chocado contra un muro en la carretera LE-315, en la rotonda del cruce con la carretera CL-626 en Robles de la Valcueva, en el término municipal de Matallana de Torío.

El suceso sucedido a las 16:29 de este domingo ha dejado un herido, una mujer de 30 años que se encontraba consciente fuera del vehículo. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.