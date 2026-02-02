El tiempo en León hoy: lluvias persistentes y avisos por deshielo y aumentos de caudal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se enfrenta este lunes a una jornada de marcada inestabilidad atmosférica, con precipitaciones moderadas que serán especialmente persistentes en las zonas de montaña durante la mañana, tendiendo a remitir conforme avance la noche, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No se descarta la aparición de tormentas dispersas por la tarde. Respecto a la cota de nieve, esta comenzará situada entre los 1.800 y 2.000 metros, pero sufrirá un descenso notable durante la tarde y noche hasta alcanzar niveles de entre 1.400 y 1.000 metros. Los cielos se mantendrán cubiertos o muy nubosos durante la mayor parte del día.

La Cordillera Cantábrica leonesa permanece bajo aviso por deshielos hasta el mediodía, un factor que, sumado a las precipitaciones, está provocando un aumento generalizado del nivel de los ríos. La Confederación Hidrográfica ha actualizado sus alertas amarillas, destacando la situación del río Bernesga, que muestra una tendencia ascendente con una altura de 2,59 metros en Villamanín y 2,04 metros en Cascantes. La situación es especialmente notable en León capital, donde el río alcanza los 2,60 metros, y en Alija de la Ribera, donde se sitúa en 1,75 metros.

El mapa de alertas se extiende a otras cuencas de la provincia con registros significativos. El río Torío presenta la altura más destacada en Matallana de Torío con 3,09 metros, mientras que el río Eria a su paso por Morla de la Valdería llega a los 2,78 metros. Asimismo, se monitoriza de cerca el río Duerna en Velilla de la Valduerna con 1,65 metros, el río Omaña en Las Omañas con 1,48 metros y el río Tuerto en Quintana del Castillo, que se mantiene en 0,88 metros.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío con valores mínimos que rondarán los 1 °C en León capital, Astorga y Villablino, mientras que en Ponferrada la mínima será algo más suave, de unos 5 °C. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 7 °C en gran parte de la provincia. La sensación térmica será más baja debido a la humedad y al viento de componente sudoeste.

Además, se esperan bancos de niebla en las zonas altas que reducirán la visibilidad, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y en cualquier actividad de montaña.