Preocupantes crecidas y desbordamientos en los ríos de León por las intensas lluvias y el deshielo

La provincia de León afronta una situación de alerta hidrológica generalizada este 2 de febrero de 2026 debido al desbordamiento de varios ríos provocado por las copiosas lluvias y el deshielo de las montañas. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido una actualización a las 12:00 horas confirmando niveles y caudales preocupantes en siete ríos de la provincia, con tendencia ascendente o estable en valores altos en la mayoría de los cauces monitorizados por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH Duero).

Según los datos oficiales facilitados por la CHD, el río Bernesga presenta avisos en varios tramos, con registros de 2,59 metros y 46,32 metros cúbicos por segundo en Villamanín, 2,04 metros y 119,61 m³/s en Cascantes, 2,60 metros y 97,07 m³/s en León capital, y 1,75 metros con 132,70 m³/s en Alija de la Ribera. El río Torío alcanza en Matallana de Torío 3,09 metros de altura y 94,51 m³/s, mientras que el Omaña registra en Las Omañas 1,48 metros y 91,62 m³/s. También se encuentran en situación delicada el río Duerna en Velilla de la Valduerna (1,65 m / 59,04 m³/s), el Eria en Morla de La Valdería (2,78 m / 113,98 m³/s) y el Tuerto en Quintana del Castillo (0,88 m / 13,49 m³/s).

Esta situación crítica en León se enmarca en un contexto meteorológico adverso que afectará a varias comunidades autónomas durante esta semana de febrero de 2026. La dinámica atmosférica que ha caracterizado los últimos días se mantiene sin cambios, con un nuevo carrusel de borrascas y frentes procedentes del Atlántico que atravesarán la península. Meteored ha explicado que la disposición de los centros de acción favorecerá la llegada de masas de aire subtropicales atlánticas templadas y muy húmedas a España.

Un elemento destacado de esta situación meteorológica es un potente río atmosférico procedente del Caribe que impactará contra la España peninsular este miércoles 5 de febrero de 2026, intensificando las precipitaciones en varias zonas, como León. Los expertos señalan que el chorro polar seguirá discurriendo más al sur de lo habitual, incidiendo de lleno sobre la geografía española, lo que convertirá esta semana en prácticamente un calco de la anterior en cuanto a patrones de lluvia se refiere.

Las previsiones meteorológicas indican que en los próximos días una sucesión de frentes dejará acumulados superiores a 300 l/m² en algunas zonas de la vertiente atlántica. Según los modelos de predicción, la Península Ibérica volverá a ser el lugar más lluvioso de Europa y casi del hemisferio norte durante esta semana, lo que incrementa notablemente el riesgo de inundaciones en numerosas cuencas fluviales.

El modelo europeo de predicción contempla, hasta el domingo 9 de febrero de 2025, acumulados de precipitación superiores a 300 l/m² en el entorno de la sierra de Grazalema-serranía de Ronda, las sierras del oeste de Pontevedra y puntos expuestos a los flujos del suroeste en el entorno de Gredos. Otras zonas del oeste gallego y del Sistema Central, así como las Béticas, sobrepasarán los 200 l/m². Se aproximarán a estas cifras Sierra Nevada, otras zonas de montaña de Andalucía y los Montes de Toledo.

En amplias zonas de Extremadura, áreas montañosas de Galicia, Andalucía, Serranía de Cuenca, el entorno de Sanabria y el oeste y sur de Castilla-La Mancha, probablemente caerán más de 100 l/m² durante los próximos días. Por el contrario, el litoral mediterráneo, Baleares y el Cantábrico oriental se mantendrán a sotavento de los flujos de suroeste, con acumulados bastante discretos. En el extremo nororiental peninsular las lluvias pueden ser casi inexistentes, mientras que Canarias se mantendrá bastante al margen de este tren borrascoso.

Las temperaturas irán sufriendo altibajos durante esta semana, alternándose masas de aire muy templadas con otras más frescas, lo que causará importantes oscilaciones en la cota de nieve. El modelo europeo anticipa espesores de más de 30-50 centímetros de nieve en zonas altas del Pirineo, Sierra Nevada, el entorno de Sanabria, la Cordillera Cantábrica o las Béticas durante esta semana de febrero de 2025.

En las cumbres de León, las nevadas importantes previstas contribuirán posteriormente al deshielo cuando las temperaturas vuelvan a ascender, incrementando aún más el caudal de los ríos que ya se encuentran en niveles elevados. Esta combinación de precipitaciones líquidas abundantes y deshielo constituye uno de los factores más preocupantes de la situación hidrológica actual en la provincia.

El viento de poniente volverá a dejarse sentir en las siguientes jornadas, con rachas localmente intensas en varias regiones españolas. La situación marítima seguirá estando muy alterada, lo que añade un factor adicional de riesgo en las zonas costeras. Todo esto hará que el riesgo de aludes sea muy elevado a corto y medio plazo en las principales cordilleras, especialmente en aquellas zonas donde se acumule mayor cantidad de nieve nueva sobre estratos previos.

Desde Meteored se pide mucha prudencia y sentido común ante las probables crecidas e inundaciones que volverán a sufrir numerosos ríos durante los próximos días. Con lluvias muy cuantiosas, deshielo y suelos saturados de agua, lo que facilita la escorrentía, el riesgo es significativo en varias cuencas hidrográficas. Los expertos aconsejan seguir las recomendaciones de los organismos competentes y mantenerse informado de las actualizaciones.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido recomendaciones específicas para la provincia de León, instando a la población a evitar zonas ribereñas y pasos de agua, no cruzar vados con corriente bajo ninguna circunstancia, y mantener la atención ante posibles aumentos de caudal si continúan las precipitaciones. La tendencia general en muchos tramos fluviales es ascendente o se mantiene estable en valores altos, según el propio sistema SAIH Duero.

¿Qué es un río atmosférico y cómo afecta a España?

Un río atmosférico es una banda estrecha y alargada de concentración de humedad en la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde regiones tropicales hacia latitudes medias. Estos fenómenos pueden tener miles de kilómetros de longitud y cientos de kilómetros de anchura, transportando un flujo de humedad comparable al caudal de los ríos más caudalosos del planeta, pero en la atmósfera.

Cuando un río atmosférico impacta contra una masa continental, especialmente si encuentra barreras orográficas como cordilleras montañosas, produce precipitaciones muy intensas y persistentes que pueden prolongarse durante varios días. En el caso de la Península Ibérica, estos fenómenos procedentes del Atlántico descargan su humedad principalmente en la vertiente occidental y en los sistemas montañosos, donde el aire se ve forzado a ascender.

El río atmosférico procedente del Caribe que impactará contra España este miércoles 5 de febrero de 2026 es especialmente significativo porque transporta aire subtropical muy cálido y húmedo, lo que incrementa notablemente el potencial de precipitación. Este tipo de configuraciones meteorológicas son responsables de algunos de los episodios de lluvias más intensos registrados en la península.



¿Por qué el suelo saturado aumenta el riesgo de inundaciones?

Cuando el suelo está saturado de agua tras días o semanas de precipitaciones continuadas, pierde su capacidad de absorber agua adicional. En condiciones normales, parte de la lluvia que cae se infiltra en el terreno, recargando acuíferos y reduciendo la cantidad de agua que fluye superficialmente hacia los cauces. Sin embargo, cuando el suelo alcanza su punto de saturación, prácticamente toda el agua de lluvia se convierte en escorrentía superficial.

Esta escorrentía incrementada se dirige rápidamente hacia arroyos, riachuelos y ríos, provocando crecidas súbitas y más intensas de lo que ocurriría en condiciones normales. En la provincia de León, tras semanas de precipitaciones abundantes, los suelos forestales y agrícolas han alcanzado niveles de saturación elevados, lo que explica por qué incluso precipitaciones moderadas están provocando aumentos significativos en los caudales fluviales.

Además, el deshielo de la nieve acumulada en las montañas añade un volumen adicional de agua que se suma a las precipitaciones líquidas actuales, creando una situación especialmente delicada en cuencas como las del Bernesga, Torío y Omaña, donde las cabeceras se sitúan en zonas de alta montaña de la Cordillera Cantábrica.

¿Cuándo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas?

Aunque la incertidumbre es muy alta en las previsiones a medio plazo, a largo plazo empieza a intuirse que el anticiclón podría ir ganando terreno poco a poco sobre la Península Ibérica. Sin embargo, de momento, hasta el domingo 9 de febrero de 2026, el temporal no dará tregua y las condiciones adversas se mantendrán en las zonas más expuestas a los flujos atlánticos.

Los meteorólogos indican que al menos alguna de las borrascas que se aproximarán a España durante esta semana podría ser nombrada por los servicios meteorológicos, lo que indicaría su especial intensidad o impacto potencial. Estas borrascas llevarán asociados frentes muy activos que repartirán precipitaciones prácticamente generalizadas, aunque con registros muy dispares dependiendo de las zonas y su exposición a los vientos dominantes del suroeste.

Las autoridades hidrológicas mantienen la vigilancia permanente sobre los principales cauces de la provincia de León y del resto de cuencas afectadas, actualizando constantemente los datos de niveles y caudales para poder emitir avisos con la mayor antelación posible. La colaboración ciudadana y el respeto a las indicaciones de seguridad resultan fundamentales para minimizar los riesgos durante este episodio de temporal prolongado que caracteriza el comienzo de febrero de 2026.