Un hombre de 69 años queda atrapado en su coche tras perder el control en Ruitelán

Un varón de 69 años queda atrapado en un vehículo tras golpear un perfil en Ruitelán, León.

El suceso, que se ha producido a la 13:12 de este lunes, ha ocurrido en el kilómetro 423 de la N-VI, en el término municipal de Vega de Valcarce.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León, Bomberos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender al herido que se encontraba consciente.