Diario de León

Sucesos

Un hombre de 69 años queda atrapado en su coche tras perder el control en Ruitelán

El suceso que se ha producido a la 13:12 de este lunes ha ocurrido en el kilómetro 423 de la N-VI, en el término municipal de Vega de Valcarce.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.112

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Un varón de 69 años queda atrapado en un vehículo tras golpear un perfil en Ruitelán, León.

El suceso, que se ha producido a la 13:12 de este lunes, ha ocurrido en el kilómetro 423 de la N-VI, en el término municipal de Vega de Valcarce.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León, Bomberos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender al herido que se encontraba consciente.

tracking