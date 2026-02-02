Filandón de las Candelas en honor a Doña Urraca en la Casa del Concejo de Villamejil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa del Concejo de Villamejil acogerá el próximo 13 de febrero el Filandón de las Candelas. En esta ocasión, la jornada se organiza en honor a la reina Urraca I de León, al cumplirse el novecientos aniversario de su fallecimiento. El acto comenzará a las 19:30 horas y cuenta con la coordinación de las asociaciones Rey Ordoño I y Amigos del Camino de Künig, además del apoyo de la Junta Vecinal de Villamejil.

La apertura del programa correrá a cargo de los representantes de las organizaciones convocantes, Saturio Aller y Tomás Álvarez. A continuación, el grupo Scherztrio León, compuesto por Noelia Díez al piano, Laura Carbajo al violín y Claudia García a la flauta, ofrecerá un concierto para los asistentes.

La parte central del evento contará con la participación del novelista Jose Pedro Pedreira. El autor, que ha publicado recientemente una obra sobre la figura de la reina Urraca —hija de Alfonso VI y Constanza de Borgoña—, analizará el papel histórico de la monarca en el siglo XII. Posteriormente, intervendrá el músico y narrador Kiko Gallorojo con una muestra de instrumentos antiguos. El encuentro concluirá con una degustación de productos locales.