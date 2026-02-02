León celebra Las Candelas desde las iglesias de Santa Marina La Real y San Lorenzo, en fotos

Celebración de las Candelas en la iglesia de San Lorenzo en León.Virginia Moran

León ha cumplido con la tradición de las Candelas en la parroquia de Santa Marina la Real, se revivió la ancestral fiesta de 'Los Usías', un rito de raíces medievales donde los vecinos, herederos del antiguo protocolo de la nobleza leonesa, realizaron las ofrendas de pan, vino y pichones ataviados con trajes regionales. Simultáneamente, la parroquia de San Lorenzo congregó a su comunidad para la bendición de las velas y la presentación de los niños nacidos en el último año.